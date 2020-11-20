На заході Сенегалу понад 100 рибалок захворіли на невідому хворобу. У них виявили шкірні висипання у вигляді струпів.

Осередок хвороби перебуває між портовими містами Рюфіск і Мбур, які розташовані поруч з Дакаром.

Фахівці вважають, що джерело невідомої хвороби може перебувати у відкритому морі, оскільки серед заражених тільки рибалки, які виходили на промисел.

Усіх хворих із симптомами госпіталізують на території стадіону в Рюфіску.

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Рибак розповів, що жителі повідомляли про спалах хвороби місцевій владі, але пройшло більше тижня, а реакції так і немає.

– Ситуація дуже серйозна. За нашими даними, саме вода у відкритому морі є джерелом цієї загадкової хвороби. Воно знаходиться між Мбуром і Руфіксом, оскільки тут, в Руфіску, заражені тільки ті рибалки, яким частіше доводилося відвідувати цей сектор, – зазначив чоловік.

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Ризики зараження коронавірусом

У Данії та Канаді провели дослідження та визначили, яка група крові має менший ризик заразитися коронавірусом.

Дослідження виявили, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження на Covid-19.

А особи з ІІ, ІІІ та ІV групами крові мають вищий ризик тромбозу та серцево-судинних захворювань.

Джерело: Dacar Actu