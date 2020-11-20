Держсекретар штату Бред Раффенспергер оголосив про перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США у своєму штаті.

За його словами, згідно з перевіркою, передбаченою законодавством штату, Байден випередив чинного президента Дональда Трампа на 12 284 голоси.

Раффенспергер зізнався, що розчарований програшем своєї партії, але “цифри не брешуть”.

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Вибори президента у Джорджії (США)

В американському штаті Джорджія вручну провели повний перерахунок голосів на президентських виборах. Обраний президент США Джо Байден переміг у штаті, набравши 16 голосів виборників.

Тут знайшли 2 600 голосів, які не включили у фінальний результат – але ці бюлетені були на підтримку Байдена.

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден з 306 голосами виборцiв.

Чинний президент Дональд Трамп – 232.