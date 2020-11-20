Вакцина від коронавірусу можуть зареєструвати в Європі вже у грудні цього року або після новорічних свят.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого виступу.

– Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року, – повідомила вона.

Меркель зазначила, що останні новини щодо розробки вакцини вселяють великий оптимізм.

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Після реєстрації вакцини в Європі почнеться процес вакцинації.

Вона канцлер повідомила, що Єврокомісія веде переговори про постачання вакцини з деякими виробниками, зокрема з BioNTech і Pfizer.

Активна вакцинація населення

Один із розробників вакцини від компаній Pfizer та BioNTech, яка показала ефективність понад 90%, прогнозує активну вакцинацію населення у світі влітку 2021 року, а вже наступної зими 2022 року світ зможе повернутися до нормального життя.

Фармацевтична компанія Pfizer зі Сполучених Штатів Америки спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу.

Джерело: Штеффен Зайберт