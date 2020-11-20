Українці можуть спокійно їхати на відпочинок до Туреччини – часткова комендантська година, запроваджена на вихідні, не діє на іноземних туристів.
У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини пояснили нові карантинні заходи у зв’язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу.
Зокрема, ресторани в готелях і заклади громадського харчування в аеропортах працюватимуть у звичайному режимі.
Туристи мають право переміщатися між містами за наявності документів про бронювання.
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Комендантська година в Туреччині
У Туреччині на вихідні вводиться часткова комендантська година, яка діятиме у вихідні з 20.00 до 10.00.
Тобто ресторани, торгові центри та салони краси працюватимуть з 10.00 до 20.00.
Крім того, до кінця року закриваються кінотеатри.
Джерело: icisleri.gov.tr