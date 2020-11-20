Війська Азербайджану увійшли у Агдамський район

Азербайджан ввів свої війська в Агдамський район, який межує з Нагірним Карабахом. Зробив це у рамках мирної угоди з Вірменією.

Війська рухаються до міста Агдам, повідомило Міноборони Азербайджану.

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– Згідно з тристоронньою угодою, підписаною президентом республіки Азербайджан, прем’єр-міністром республіки Вірменія та президентом Російської Федерації, підрозділи азербайджанської армії увійшли в регіон Агдам 20 листопада, – повідомили у міністерстві.

Агдамський район – один з трьох регіонів, що оточують Нагірний Карабах. Під контролем вірменських військових формувань територія перебувала з 1993 року.

Агдам окупований 30 років

До війни Агдам належав до Азербайджану. Тут жило 28 тис. мешканців.

Тут виготовляли відоме у СРСР кріплене вино Агдам. До війни у місті працювали маслозавод, залізнична станція, консервний, машинобудівний заводи, вузол шосейних доріг, технікуми, медичне та музичне училище, драматичний театр.

Нині райцентр зруйнований. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже заявив, що всі збитки будуть пораховані та виставлені Вірменії.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Влада Азербайджану вимагатиме від Вірменії відшкодування збитків, завданих вірменською стороною у районах Нагірного Карабаху.

До країни прибудуть міжнародні організації та експерти, які будуть прораховувати завдані збитки Вірменією за останні 30 років.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану

Фото: Міністерство оборони Азербайджану