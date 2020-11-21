Джо Байден, який за попередніми даними перемагає на президентських виборах в США, визначився з кандидатурою на посаду держсекретаря.

Кандидатуру мають оголосити вже наступного тижня.

– Незрозуміло, хто стане висуванцем Байдена, але колишня офіційна особа адміністрації Обами підтвердила, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цю посаду, – повідомило джерело.

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Також як потенційних кандидатів на посаду державного секретаря називали сенаторів Кріса Куса і Кріса Мерфі, колишнього першого заступника держсекретаря і посла в Росії Вільяма Бернса і колишнього радника президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзен Райс.

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден.

Дональд Трамп знову заявив про фальсифікації на виборах у США і анонсував великі позови про їхню неконституційність.