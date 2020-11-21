У Китаї запропонували створити міжнародну систему сертифікатів здоров’я, яка б визнавалася усіма країнами світу.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту G20, який проходить у форматі відеоконференції 21 листопада.

Нововведення передбачає зашифрування інформації про стан людини, а саме про результати її тестів на коронавірус, у персональний QR-код. Цей код зберігається на смартфоні і за необхідності може зчитуватися.

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Нині така система діє у Китаї, країна пропонує зробити її глобальною.

Вакцина проти коронавірусу

Під час саміту G20 тема коронавірусу була ключовою. Лідери країн Великої двадцятки обговорили механізми подолання пандемії.

Зокрема їх закликали долучитися до фінансування виготовлення вакцини проти коронавірусу для малозабезпечених країн.

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Джерело: Xinhua