Станом на ранок 21 листопада у світі зафіксовано 57 564 688 випадків, за добу їхня кількість збільшилась ще майже на 700 тис.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 372 182 людини.
Країни, де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 11 910 858;
- Індія – 9 050 597;
- Бразилія – 6 020 164;
- Франція – 2 160 343;
- Росія – 2 023 025.
Україна посідає 17 місце у рейтингу – між Південною Африкою та Бельгією.
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Найбільше смертей зафіксовано у США (254 413), Бразилії (168 613) та Індії (132 726).
Карантинні обмеження в інших країнах
У Туреччині іноземним туристам дозволили не дотримуватися комендантської години.
Зокрема, ресторани в готелях і заклади громадського харчування в аеропортах працюватимуть у звичайному режимі.
Туристи мають право переміщатися між містами за наявності документів про бронювання.
Коронавірус 20 листопада
Для порівняння, станом на ранок 20 листопада коронавірус у світі підтвердили у 56 898 415 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 718 тис.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, за час пандемії померла 1 360 381 людина, за добу – ще понад 12 тис.