Турецькі військовослужбовці найближчим часом відправляться до Азербайджану.
Про готовність солдат повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
– Найближчим часом наші солдати відправляться до Азербайджану виконувати свій обов’язок. Сухопутні війська закінчили підготовку, – уточнив Хулусі Акар.
Читайте: Війська Азербайджану увійшли в Агдамський район
Водночас у відомстві поки не уточнили кількість військовослужбовців і конкретні дати відправлення солдат.
З ініціативою відправити турецьких військових до Азербайджану виступив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган. 17 листопада парламент Туреччини підтримав це рішення.
Конфлікт у Нагірному Карабаху
Протистояння у Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном, яке спалахнуло восени 2020 року, закінчилося підписанням угоди між країнами.
Посередником у цьому процесі була Росія.
Детальніше про причини і наслідки конфлікту у Нагірному Карабаху читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Міноборони Туреччини