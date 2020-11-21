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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Туреччина заявила про готовність відправити своїх військових до Азербайджану

Турецькі військовослужбовці найближчим часом відправляться до Азербайджану.

Про готовність солдат повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

– Найближчим часом наші солдати відправляться до Азербайджану виконувати свій обов’язок. Сухопутні війська закінчили підготовку, – уточнив Хулусі Акар.

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Водночас у відомстві поки не уточнили кількість військовослужбовців і конкретні дати відправлення солдат.

З ініціативою відправити турецьких військових до Азербайджану виступив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган. 17 листопада парламент Туреччини підтримав це рішення.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Протистояння у Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном, яке спалахнуло восени 2020 року, закінчилося підписанням угоди між країнами.

Посередником у цьому процесі була Росія.

Детальніше про причини і наслідки конфлікту у Нагірному Карабаху читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міноборони Туреччини

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