У суботу, 21 листопада, в Грузії проходить другий тур парламентських виборів. Голосування триває на 1 914 виборчих дільницях.

Загальна кількість виборців складе понад 2,1 млн осіб.

Для спостереження за виборчим процесом зареєстровані 9,5 тисячі представників суб’єктів, 47,3 тисячі спостерігачів від 132 місцевих наглядових організацій і 920 спостерігачів від 48 міжнародних організацій.

Читайте: На виборах у Грузії перемагає правляча партія, опозиція закликає до протестів

На відміну від першого туру виборів, сьогодні за процесом не будуть стежити представники опозиційних партій. На знак протесту опозиція зняла своїх спостерігачів і відкликала членів комісій.

У ЦВК Грузії заявляють, що вони подбали про те, щоб не допустити поширення інфекції під час голосування і вжили заходів обережності.

Перший тур виборів

Правляча партія Грузинська мрія – єдиний виборчий суб’єкт, який бере участь у другому турі. Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів.

Вони не визнають легітимність першого туру парламентських виборів, що проходили 31 жовтня, заявляючи, що результати були сфальсифіковані. Опоненти влади закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування.

Водночас у виборчих бюлетенях все-таки будуть всі кандидати, які пройшли до другого туру.

Джерело: Новини Грузії