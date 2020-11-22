Вакцинація американців від коронавірусу може початися 11-12 грудня, прогнозує керівник групи швидкого реагування з питань вакцин і ліків від Covid-19 в Білому домі Монсеф Слауї.

За його словами, Управління з продовольства і медикаментів (FDA) може дозволити застосування вакцини компанії Pfizer, яка подала відповідну заявку в п’ятницю, вже 10 грудня.

Тобто застосування вакцин можливе вже наступного дня після дозволу FDA.

Слауї зазначив, що спочатку вакцинують медиків, пенсіонерів і людей з супутніми захворюваннями, а дітей – в середині 2021 року.

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Вакцинація від коронавірусу в США

20 листопада американська фармацевтична компанія Pfizer та німецьке підприємство BioNTech повідомили про подання заявки на використання своєї вакцини від коронавірусу в екстрених випадках у США.

Документ направили в Управління з санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Подання заявки дозволить використовувати вакцину серед груп високого ризику в США вже в грудні 2020 року