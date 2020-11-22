Станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 143 122 випадки коронавірусу, за добу їхня кількість збільшилась ще на понад 570 тис.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 380 436 людей, за добу – понад 8 тис. Від початку пандемії одужали 37 214 376 пацієнтів.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

США – 12 088 410;

Індія – 9 095 806;

Бразилія – 6 052 786;

Франція – 2 178 023;

Росія – 2 047 563.

Україна посідає 17 місце у рейтингу – між Південною Африкою та Бельгією.

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Найбільшу кількість смертей від Covid-19 фіксують у США (255 861), Бразилії (168 989) та Індії (133 227).

Карантин у світі

У Туреччині туристам дозволили не дотримуватися комендантської години, тому ресторани в готелях і заклади громадського харчування в аеропортах працюватимуть у звичайному режимі.

А от у Чехії продовжили стан надзвичайної ситуації, який мав би завершитися 20 листопада, до 12 грудня.

У Польщі до 25 грудня не працюватимуть ресторани, бари, фітнес-студії та культурні заклади.

Коронавірус 21 листопада

Для порівняння, станом на ранок 21 листопада коронавірус у світі підтвердили у 57 564 688 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 700 тис.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, за час пандемії померли 1 372 182 людини.