Аеропорт Шанхая занурився в хаос після того, як у працівників виявили коронавірус

Найбільший міжнародний аеропорт Шанхая на мить занурився в хаос у неділю, 22 листопада, ввечері, після того як влада наказала провести масові тести серед працівників.

Від початку листопада у семи вантажників аеропорту та їхніх близьких діагностували коронавірус, зокрема два випадки були зафіксовані в неділю.

У спробі стримати спалах влада наказала всьому вантажному персоналу аеропорту пройти тести на коронавірус протягом ночі.

На відео зняли, як декілька медиків в захисних костюмах намагаються стримати сотні людей, які йдуть до виходу.

Повідомляється, що хаос згодом затих і робочі вишикувалися в чергу для проведення тестів.

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На відео зняли скупчення людей в аеропорту Бориспіль

Нещодавно очевидці зняли, як через незлагодженість дій профільних служб в аеропорту Бориспіль утворилися великі черги до паспортного контролю.

На кадрах видно, що люди стоять у масках, але не дотримуються соціальної дистанції.