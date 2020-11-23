22 листопада у Лос-Анджелесі (США) відбулася щорічна музична премія American Music Awards 2020, де оголошують найкращих виконавців, треки та дуети у різних категоріях. Перемагають виконавці з найбільшою кількістю голосів.

Найбільше нагород дісталося Джастіну Біберу, співачці Тейлор Свіфт, дуету Dan + Shay та канадському співаку The Weeknd. Кожен з них переміг одразу у трьох номінаціях.

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Переможці American Music Awards 2020

Артистка року, найкраща виконавиця у стилі поп/рок, найкраще музичне відео (Cardigan) – Тейлор Свіфт;

Найкращий виконавець у стилі соул/R&B, найкращий альбом та пісня – The Weeknd;

Найкращий виконавець у стилі поп/рок – Джастін Бібер;

Співпраця року – Джастін Бібер і дует Dan + Shay (трек 10 000 Hours);

Найкраща пісня у стилі поп/рок – трек Don’t Start Now, співачка Дуа Ліпа;

Найкращий новий виконавець – Doja Cat.

Найкраща співачка у стилі реп/хіп-хоп – Нікі Мінаж;

Найкращий трек у стилі реп/хіп-хоп – WAP (Cardi B і Megan Thee Stallion);

Улюблений гурт у соціальних мережах і найкращий гурт у стилі поп/рок – BTS.

Переможці премії MTV Video Music Awards 2020

Наприкінці літа у США відбулася премія MTV Video Music Awards 2020. Через пандемію коронавірусу на події не було глядачів, а також діяли обмеження.

Виконавець The Weeknd переміг у номінації найкраще відео з кліпом на пісню Binding Lights. Дивіться повний список переможців MTV Video Music Awards на Фактах ICTV.

Фото: Justin Bieber