Дію комендантської години в Чорногорії вирішили продовжити на тиждень. Нові правила набудуть чинності з 25 листопада і діятиму до 8 грудня.

Про це повідомляє уряд Чорногорії.

Згідно з новими обмеженням, комендантська година посилюється.

Якщо раніше підприємства громадського харчування і обслуговування могли працювати з 7.00 до 20.00, то з 25 листопада їх робота скорочується на дві години – з 7.00 до 18.00.

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А жителям країни буде заборонено виходити з дому з 19.00 до 5.00 (раніше було з 21.00 до 5.00).

Карантин у Чорногорії

У Чорногорії з 15 листопада до 1 грудня запровадили комендантську годину для стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу.

Тоді влада попереджала – якщо це не допоможе, дію карантину продовжать.

Джерело: gov.me