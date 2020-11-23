Huawei виготовить смартфон із вбудованим термометром

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei виготовить смартфон з вбудованим термометром. Виробник уже захистив права на таку ідею, зареєструвавши патент.

Виміряти температуру тіла або предмету можна буде за допомогою камери гаджету. Результат з’явиться на екрані.

Функція буде доступна на смартфонах Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition та Porsche design Huawei Mate40 RS.

За допомогою пристроїв можна буде виміряти температуру об’єктів від -20°C до +100°C.

Читайте: Китай пропонує запровадити систему персональних QR-кодів з даними про Covid-19

Антибактеріальний смартфон у Великій Британії

У Великій Британії винайшли антибактеріальний смартфон. Його виготовили зі спеціального матеріалу, на якому не розмножуються мікроби.

Крім того, його можна мити та обробляти антисептиком.

Джерело: Gizmochina