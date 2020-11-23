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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Китай вперше в історії може стати лідером на нафтовому ринку

Китай збільшує потужності з переробки нафти і вже в наступному році може вперше в історії змінити США в якості лідера на цьому ринку.

– Америка була лідером з переробки нафти з початку нафтової ери в середині XIX століття, але Китай скине США вже в наступному році, – зазначає Міжнародне енергетичне агентство.

Зміна лідера на ринку по переробці нафти може статися в тому числі з-за того, що в Китаї в даний час будуються щонайменше чотири нові нафтопереробні заводи, в той час як в США такі підприємства закриваються.

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Сумарна потужність нових китайських підприємств складе 1,2 млн бареля на добу, що дорівнює нафтопереробці всій Великобританії.

При цьому через кризу, викликаного пандемією коронавируса, світовий попит на паливо знизився, через що видобуток і переробку нафти теж довелося зменшити.

Січневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали до $ 45,66 за барель. Вартість ф’ючерсу на WTI на січень піднялася до $ 42,89 за барель.

Збільшення вартості нафти почали фіксувати через заяви представників американської фірми Pfizer про вакцину проти коронавірусу.

Вони заявили, що речовина ефективна на 90%.

Джерело: Bloomberg

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