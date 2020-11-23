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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Лідери G20 пообіцяли забезпечити рівний доступ країн до вакцини від Covid-19

Лідери країн G20 пообіцяли гарантувати рівний доступ всіх країн до вакцини проти коронавірусу.

Цю тезу прописали у документі за підсумками саміту, який пройшов на вихідних у онлайн-форматі.

– Ми не пошкодуємо зусиль забезпечити рівноправний доступ для всіх людей відповідно до принципів членів стимулювати інновації, – гарантують вони в комюніке.

Читайте: В Іспанії планують вакцинувати людей від Covid-19 вже у січні 2021 року

Йдеться про фінансову підтримку механізмів, які працюють у цьому напрямку, наприклад, COVAX.

Вакцинація проти коронавірусу

Під час саміту G20 21 листопада представників країн Великої двадцятки закликали зібрати $5 млрд для закупівлі вакцини проти коронавірусу для бідних країн.

Ці гроші допоможуть зупинити поширення вірусу у тих країнах, де можуть виникнути фінансові труднощі із закупівлею речовини і проведенням вакцинації.

Детальніше про плани щодо вакцинації проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: G20 Riyadh Summit Leaders Declaration

Фото: Dreamstime

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