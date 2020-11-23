Станом на 23 листопада у світі підтвердили майже 59 млн випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,3 млн мешканців планети.

Хворобу побороли понад 40,7 млн ​​людей.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 12 588 661;

Індія – 9 140 312;

Бразилія – ​​6 071 401;

Франція – 2 140 208;

Росія – 2 089 329.

Де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 262 696;

Бразилія – ​​169 197;

Індія – 133 773;

Мексика – 101 676;

Велика Британія – 55 024.

Лідери за кількістю тих, хто одужав:

Індія – 8 562 641;

США – 7 452 540;

Бразилія – ​​5 432 505;

Росія – 1 595 443;

Аргентина – 1 195 492.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.

Карантин у світі

Намагаючись поліпшити епідситуацію, яка погіршилася у жовтні, країни світу запровадили жорсткі обмеження. Нині заходи діють у низці європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Польща.

Однак є і позитивні новини – у США заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Найближчим часом речовину можуть офіційно схвалити і почати робити щеплення людям.

Коронавірус 22 листопада

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 22 листопада, на планеті було зафіксовано понад 58,1 млн випадків коронавірусу.

Від вірусу померло понад 1,3 млн людей.

Одужало понад 37,2 млн пацієнтів.