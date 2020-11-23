PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Майже 59 млн випадків Covid-19: коронавірус у світі 23 листопада

Станом на 23 листопада у світі підтвердили майже 59 млн випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,3 млн мешканців планети.

Хворобу побороли понад 40,7 млн ​​людей.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 12 588 661;
  • Індія – 9 140 312;
  • Бразилія – ​​6 071 401;
  • Франція – 2 140 208;
  • Росія – 2 089 329.

Де найбільше смертей від коронавірусу:

  • США – 262 696;
  • Бразилія – ​​169 197;
  • Індія – 133 773;
  • Мексика – 101 676;
  • Велика Британія – 55 024.

Лідери за кількістю тих, хто одужав:

  • Індія – 8 562 641;
  • США – 7 452 540;
  • Бразилія – ​​5 432 505;
  • Росія – 1 595 443;
  • Аргентина – 1 195 492.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.

Карантин у світі

Намагаючись поліпшити епідситуацію, яка погіршилася у жовтні, країни світу запровадили жорсткі обмеження. Нині заходи діють у низці європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Польща.

Однак є і позитивні новини – у США заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Найближчим часом речовину можуть офіційно схвалити і почати робити щеплення людям.

Коронавірус 22 листопада

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 22 листопада, на планеті було зафіксовано понад 58,1 млн випадків коронавірусу.

Від вірусу померло понад 1,3 млн людей.

Одужало понад 37,2 млн пацієнтів.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка