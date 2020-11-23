Станом на 23 листопада у світі підтвердили майже 59 млн випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,3 млн мешканців планети.
Хворобу побороли понад 40,7 млн людей.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 12 588 661;
- Індія – 9 140 312;
- Бразилія – 6 071 401;
- Франція – 2 140 208;
- Росія – 2 089 329.
Де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 262 696;
- Бразилія – 169 197;
- Індія – 133 773;
- Мексика – 101 676;
- Велика Британія – 55 024.
Лідери за кількістю тих, хто одужав:
- Індія – 8 562 641;
- США – 7 452 540;
- Бразилія – 5 432 505;
- Росія – 1 595 443;
- Аргентина – 1 195 492.
Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.
Карантин у світі
Намагаючись поліпшити епідситуацію, яка погіршилася у жовтні, країни світу запровадили жорсткі обмеження. Нині заходи діють у низці європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Польща.
Однак є і позитивні новини – у США заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer. Найближчим часом речовину можуть офіційно схвалити і почати робити щеплення людям.
Коронавірус 22 листопада
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 22 листопада, на планеті було зафіксовано понад 58,1 млн випадків коронавірусу.
Від вірусу померло понад 1,3 млн людей.
Одужало понад 37,2 млн пацієнтів.