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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Моніторить стан здоров’я: Китай просуває туристичну систему на основі QR-коду

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до створення глобального механізму, який використовував би QR-коди для відкриття міжнародних поїздок.

Коди допомагатимуть встановлювати стан здоров’я мандрівника.

Таку ініціативу він висунув на саміті G20.

– Нам необхідно продовжити гармонізацію політики та стандартів і впорядкувати потік людей, – сказав він.

Сі Цзіньпін вважає, що коди можуть використовуватися для розпізнавання сертифікатів здоров’я, заснованих на результатах тестів на нуклеїнові кислоти.

– Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн, – додав він.

Однак правозахисники попереджають, що коди можуть використовувати для більш широкого політичного моніторингу і виключення.

Втрати у сфері туризму

Туристичний потік у світі за півроку скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.

Це приблизно в п’ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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