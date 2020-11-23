Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до створення глобального механізму, який використовував би QR-коди для відкриття міжнародних поїздок.
Коди допомагатимуть встановлювати стан здоров’я мандрівника.
Таку ініціативу він висунув на саміті G20.
– Нам необхідно продовжити гармонізацію політики та стандартів і впорядкувати потік людей, – сказав він.
Сі Цзіньпін вважає, що коди можуть використовуватися для розпізнавання сертифікатів здоров’я, заснованих на результатах тестів на нуклеїнові кислоти.
– Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн, – додав він.
Однак правозахисники попереджають, що коди можуть використовувати для більш широкого політичного моніторингу і виключення.
Втрати у сфері туризму
Туристичний потік у світі за півроку скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.
Це приблизно в п’ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.