Вакцина, яку розробив Оксфордський університет разом з фармацевтичною компанією AstraZeneca, може запобігти інфікуванню Covid-19 у 70% людей. Дослідники університету стверджують, що їх вакцина дешевша від вакцини Pfizer і Moderna, які показали 95% захисту. Ціна становитиме від $4 до $5.

Про це повідомили у дослідженні в Оксфордському університеті. Вчені запевнили, що їхню вакцину легше зберігати та можна доставити в будь-яку частину світу. Вони впевнені, що препарат буде відігравати важливу роль у боротьбі з пандемією, якщо її схвалять спеціальні органи.

– Сьогоднішнє оприлюднення дослідження робить нас ще на один крок ближчими до часу, коли ми зможемо використовувати вакцини, щоб покласти край розрусі, яка спричинена коронавірусом, – сказала розробниця вакцини професор Сара Гілберт.

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Оксфордські вчені розробили вакцину приблизно за 10 місяців. Під час досліджень вони залучили понад 20 тис. волонтерів – половина з Великої Британії, решта з Бразилії.

Вони зареєстрували 30 випадків зараження коронавірусом у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін’єкцію. Дослідники зазначили, що таким чином вакцина показала 70% ефективності у боротьбі з вірусом.

Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати яких мають оприлюднити до кінця року.

У Великій Британії вже готові до відправки 4 млн доз вакцин. Першими вакцинують літніх людей та медпрацівників.

Ціна вакцини від Covid-19 виробництва компаній Moderna і Pfizer

Ціна однієї дози вакцини проти коронавірусу виробництва американської фармкомпанії Moderna може становити від $25 до $37. Очільник компанії Стефан Бансель зазначив, що кінцева вартість залежатиме від розміру партії, яка буде необхідна замовнику.

Водночас від компанії Pfizer вакцина коштуватиме приблизно $20.

Джерело: University of Oxford