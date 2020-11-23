Польща проведе масове тестування населення на коронавірус

Влада Польщі планує протестувати на коронавірус усе населення. Спочатку масове тестування відбудеться у регіонах з найбільш складною ситуацією.

Заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска назвав вдалим досвід Словаччини, яка також нещодавно проводила таку операцію.

– Гадаю, що ми будемо використовувати метод Словаччини. Там спочатку відібрали тільки чотири регіони, а потім уже провели тестування в усій країні. Через тиждень операцію повторили в деяких місцях.

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Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я анонсує деталі, як саме проведуть тестування.

Масове тестування у Словаччині

У Словаччині провели безкоштовне тестування на коронавірус. Позитивні тести отримало близько 1% населення (понад 25 тис. з 2,58 млн).

Для цього залучили 40 тис. медичних працівників, солдатів, правоохоронців та волонтерів.

Джерело: Wydarzhenia w Interia