У США помер Патрік Квін – один з натхненників флешмобу Ice Bucket Challenge, спрямованого на допомогу людям з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Про смерть 37-річного Патріка Квіна повідомила некомерційна організація ALS Association, яка збирає гроші для хворих БАС.

Самому натхненнику флешмобу Ice Bucket Challenge діагноз бічного амітрофічного склерозу поставили в 2013 році, коли йому було 30 років.

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У грудні 2019 року помер ще один натхненник Ice Bucket Challenge Піт Фрейтс, у якого також був БАС.

Флешмоб Ice Bucket Challenge з’явився у 2014 році. Його учасники обливали себе холодною водою і викладали відео у соцмережі. Розпочав флешмоб гравець в гольф з США Кріс Кеннеді. Однак Патрік Квін і Піт Фрейтс приєдналися до флешмобу на ранніх етапах і допомогли зробити його всесвітньо відомим.

Ice Bucket Challenge зібрав $220 млн на дослідження БАС. З цих грошей був профінансований проект, в рамках якого вчені виявили ген, пов’язаний з високим ризиком розвитку БАС.

Помер Армен Джигарханян

14 листопада помер Армен Джигарханян у віці 85 років. Його смерть настала через вік та хворобу артиста. У 2018 році він переніс інфаркт, але він зміг відновитися і повернувся до репетицій у театрі.

Джерело: ALS Association