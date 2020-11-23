Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відлучили від церкви.

У неділю, 22 листопада, під час служби в Торонто предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін прокляв Лукашенка і оголосив йому анафему.

Текст відлучення називається Анафема колишньому президенту Олександру Лукашенку, який творить беззаконня, переслідує і вбиває православних та інших мирних християн за правду в Білорусі.

– Благочестивий білоруський народ зараз переживає непростий час, коли за наказом самозванця – колишнього президента Олександра Лукашенка, одержимого дияволом, наші діти вбивають і знущаються над нашими братами і сестрами.

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Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже більше трьох місяців після того, як Лукашенко заявив про переобрання на шостий термін.

22 листопада у Мінську на антиурядових протестах силовики затримали 374 людини. Серед них були неповнолітні, деяких протестувальників забирала швидка допомога, після чого потерпілих везли у поліцейський відділок.