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Людмила Богданова |

У Європі роботи дезінфікуватимуть лікарняні палати

Європейський Союз вирішив оснащити європейські лікарні дезінфекційними роботами. Вищий орган виконавчої влади ЄС Європейська комісія розпочала закупівлю 200 пристроїв на €12 млн. Їх розділять між усіма європейськими країнами.

Багато медичних закладів висловили потребу в таких роботах. Вони можуть проводити дезінфекцію в лікарняних палатах за допомогою ультрафіолету. Процес триває 15 хв і знижує ймовірність поширення коронавірусу.

– Сучасні технології можуть створити сили змін, і ми бачимо відмінний приклад в дезінфекційних роботах. Я вітаю цей крок, щоб допомогти нашим лікарням у Європі зменшити ризик зараження, – повідомила Маргрет Вестагер – виконавчий віце-президент Єврокомісії.

  • дезінфекційні роботи
  • дезінфекційні роботи
  • дезінфекційні роботи
  • дезінфекційні роботи
  • дезінфекційні роботи
  • дезінфекційні роботи
У Європі роботи дезінфікуватимуть лікарняні палати / 3 фотографии

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Коронавірус у світі

23 листопада стало відомо про понад 59 млн випадків коронавірусу в усьому світі. За період пандемії від Covid-19 померло понад 1,3 млн осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Джерело: Європейська комісія

Фото: Європейська комісія

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