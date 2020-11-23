У Європі роботи дезінфікуватимуть лікарняні палати

Європейський Союз вирішив оснащити європейські лікарні дезінфекційними роботами. Вищий орган виконавчої влади ЄС Європейська комісія розпочала закупівлю 200 пристроїв на €12 млн. Їх розділять між усіма європейськими країнами.
Багато медичних закладів висловили потребу в таких роботах. Вони можуть проводити дезінфекцію в лікарняних палатах за допомогою ультрафіолету. Процес триває 15 хв і знижує ймовірність поширення коронавірусу.
– Сучасні технології можуть створити сили змін, і ми бачимо відмінний приклад в дезінфекційних роботах. Я вітаю цей крок, щоб допомогти нашим лікарням у Європі зменшити ризик зараження, – повідомила Маргрет Вестагер – виконавчий віце-президент Єврокомісії.
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Коронавірус у світі
23 листопада стало відомо про понад 59 млн випадків коронавірусу в усьому світі. За період пандемії від Covid-19 померло понад 1,3 млн осіб.
Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Джерело: Європейська комісія
Фото: Європейська комісія