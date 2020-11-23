PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Іспанії планують вакцинувати людей від Covid-19 уже у січні 2021 року

В Іспанії, де ситуація з коронавірусом одна з найгірших у Європі, планують розпочати вакцинувати людей від Covid-19 вже у січні 2021 року.

У країні сподіваються прищепити значну частину населення протягом трьох місяців.

– Кампанія розпочнеться у січні і матиме 13 тис. пунктів вакцинації, – зазначив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Читайте: Коли США розпочинають вакцинацію від Covid-19 – дата

Водночас вакцинація відбуватиметься з усіма гарантіями, у пріоритеті – люди, які перебувають у групі ризику.

Вакцина від коронавірусу

Компанія Moderna, яка розробила вакцину проти коронавірусу, озвучила попередню вартість своєї речовини.

Ціна дози вакцини може становити від $25 до $37. Планується, що вартість буде вищою, ніж аналога від компанії Pfizer.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка