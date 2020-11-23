В Іспанії, де ситуація з коронавірусом одна з найгірших у Європі, планують розпочати вакцинувати людей від Covid-19 вже у січні 2021 року.

У країні сподіваються прищепити значну частину населення протягом трьох місяців.

– Кампанія розпочнеться у січні і матиме 13 тис. пунктів вакцинації, – зазначив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

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Водночас вакцинація відбуватиметься з усіма гарантіями, у пріоритеті – люди, які перебувають у групі ризику.

Вакцина від коронавірусу

Компанія Moderna, яка розробила вакцину проти коронавірусу, озвучила попередню вартість своєї речовини.

Ціна дози вакцини може становити від $25 до $37. Планується, що вартість буде вищою, ніж аналога від компанії Pfizer.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.