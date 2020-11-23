Вибори у США: штаб Трампа подав апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії

Представник Республіканської партії Дональд Трамп на виборах у США, які пройшли 3 листопада, подав апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії, який напередодні відхилив його позов щодо визнання недійсними частини бюлетенів.

Суд назвав аргументи команди Трампа безпідставними.

За інформацією ЗМІ, так його команда намагається домогтися відстрочки затвердження офіційних результатів голосування.

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Перерахунок голосів у Джорджії

Дональд Трамп не визнає результатів виборів в США, згідно з якими, перемогу здобув його опонент, представник Демократичної партії Джо Байден.

Його штаб ініціював перерахунок голосів у низці штатів, зокрема у Джорджії.

У штаті провели ручний перерахунок голосів виборців. Він підтвердив, що на виборах переміг Джо Байден.

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Джерело: Fox News