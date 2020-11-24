Штат Пенсільванія офіційно затвердив перемогу на виборах президента США представника Демократичної партії Джо Байдена.

Про це у Twitter повідомив губернатор Пенсільванії Том Вулф.

За його словами, сьогодні державний департамент Пенсільванії затвердив результати виборів 3 листопада на пост президента і віце-президента США.

– Відповідно до вимог федерального закону, я підписав свідоцтво про встановлення (перемоги, – Ред.) Джо Байдена і Камали Гарріс, – зазначив Вулф.

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Він також звернувся до співробітників виборчих комісій зі словами подяки.

– Наші співробітники, які працюють на виборах, піддавалися постійним нападам, і вони діяли чудово і гідно, – додав губернатор.

Напередодні Дональд Трамп подав апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії, який відхилив його позов щодо визнання недійсними частини бюлетенів.

Суд назвав аргументи команди Трампа безпідставними.

3 листопада у США пройшли президентські вибори. Підрахунок голосів у всіх штатах вже закінчився.

За підсумками голосування Джо Байден переможе Дональда Трампа з рахунком 306 проти 232 в колегії вибірників США, яка визначає, хто стане президентом – це набагато більше 270 голосів, які йому потрібні для перемоги.