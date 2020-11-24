Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 24 листопада 2020

Пандемія Covid-19 неминуче зачепила кожну країну світу, і незважаючи на досягнення науковців, вакцина проти вірусу стане доступною ще нескоро.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 24 листопада, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на вівторок, 24 листопада, коронавірус в Україні виявили ще у 12 287 осіб. Загальна цифра складає 647 976 випадків.

Найвищий добовий приріст фіксують у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 11 263. Одужали від коронавірусу вже 299 358 українців.

На коронавірус продовжує хворіти 27 народних депутатів, 34 працівника апарату ВРУ, а також міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За даними МОЗ, завантаженість ліжко-місць пацієнтами з коронавірусом становить 52%, однак ситуація в регіонах залишається нестійкою.

Читайте: Степанов назвав чіткий критерій, за якого оголосять локдаун

Ситуація з коронавірусом у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала необхідність збереження локдауну на різдвяні свята.

Водночас такі обмеження можуть спровокувати протести: уряди держав можуть лише прогнозувати ризики послаблення карантину на свята.

Після стрімкого збільшення кількості нових випадків Covid-19 Японія зупиняє внутрішній туризм. Гонконг вже втретє з початку пандемії закриває усі бари, ресторани та нічні клуби.

Попри жорсткий карантин у Німеччині, влада 16 федеральних земель дозволить громадянам збиратися за одним столом на Різдво та Новий рік, якщо кількість осіб не перевищуватиме 10 осіб.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав італійців відмовитися від відпочинку в горах під час Різдвяних свят, аби допомогти стримати другу хвилю коронавірусу, внаслідок якої в країні загинуло понад 50 тис. осіб.

Швеція повідомляє про спалахи коронавірусу у будинках для престарілих, де з початку пандемії померла рекордна за європейськими мірками кількість осіб.

Данія продовжує сигналізувати про виявлення коронавірусу у норок на хутряних фермах. 24 листопада перші випадки Covid-19 у норок зафіксували у Польщі.

Більш детальну статистику коронавірусу в світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.