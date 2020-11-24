Королева Великої Британії Єлизавета II запустила виробництво джина. Це один з улюблених алкогольних напоїв монарха.

Джин називається Sandringham Celebration Gin, а його вартість 50 фунтів стерлінгів за пляшку (€55,9). Напій виготовили на винокурні в королівському маєтку на півночі Норфолка.

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До слова, це не перший алкогольний напій, який випускає королівська родина. Раніше Букінгемський палац презентував колекцію джина Royal Collection Trust, а принц Чарльз випустив свій напій під маркою Highgrove.

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