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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

€55 за пляшку: Єлизавета II запустила виробництво джина власної марки

Королева Великої Британії Єлизавета II запустила виробництво джина. Це один з улюблених алкогольних напоїв монарха.

Джин називається Sandringham Celebration Gin, а його вартість 50 фунтів стерлінгів за пляшку (€55,9). Напій виготовили на винокурні в королівському маєтку на півночі Норфолка.

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До слова, це не перший алкогольний напій, який випускає королівська родина. Раніше Букінгемський палац презентував колекцію джина Royal Collection Trust, а принц Чарльз випустив свій напій під маркою Highgrove.

У Британії випустили найміцніший джин у світі

У Великій Британії, а саме в окрузі Кент, британська винокурня Anno Spirits випустила джин з 95% міцністю. Він отримав титул найміцнішого джину у світі.

Anno Spirits перегнав минулого лідера джин Scotland’s Twin River Distiller. Його міцність склала 77%.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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