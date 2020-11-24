Європейське регіональне бюро ВООЗ виступає за пропорційне і поступове запровадження обмежувальних карантинних заходів, які повинні залежати від складності ситуації з Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Локдаун – крайній захід у боротьбі з коронавірусом. Ми рекомендуємо обирати поетапний підхід. Жорсткі заходи потрібні, але важливо враховувати збитки і труднощі, які можуть виникати у разі запровадження повного локдауну.

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Також Клюге зазначив, що ВООЗ закликає країни, щоб вони не забороняли роботу шкіл, особливо початкових класів. Винятком може бути тільки складна ситуація з поширенням Covid-19.

Напередодні виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я Майкл Райан заявив, що локдаун на Різдво необхідний.

Однак він зазначив, що жорсткі обмеження можуть спровокувати протести. За словами Райана, якщо влада не зможе відстежувати контакти хворих людей, то послаблення карантину навпаки призведе до різкого зростання захворюваності.