Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто бере участь в антикарантинних мітингах і не дотримується маскового режиму.

Ці протести він порівняв з дійсно, на його думку, важливими демонстраціями. Наприклад, проти расизму у США після смерті Джорджа Флойда.

– Ви ніколи не знайдете таких людей серед протестувальників проти смерті Джорджа Флойда. Щодо таких питань вони ніколи не протестують, вони не здатні вийти за межі свого маленького світу інтересів, – охарактеризував Папа Римський таких демонстрантів у новій біографічній книзі Давайте мріяти: шлях до кращого майбутнього.

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Щодо необхідності дотримуватися маскового режиму, за словами понтифіка, ці заходи нині необхідні. Керівництво країн ухвалює їх, щоб зберегти здоров’я і життя людей, це не порушення особистої свободи.

Гейтс проти порушників карантину

Американський бізнесмен Білл Гейтс також розкритикував людей, які у період поширення коронавірусу ходять без масок.

Він порівняв порушників з нудистами.

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