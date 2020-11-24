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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Маск побудує в Німеччині найбільший у світі завод батарей для електромобілів

Власник компанії Tesla Ілон Маск заявив про намір побудувати в Німеччині найбільший у світі завод з виготовлення батарей для електромобілів. Про це він повідомив під час виступу на Європейській конференції виробників батарей.

Американський підприємець підкреслив, що потреби компанії зростають, тому він хоче побудувати підприємство у місті Грюнхайде.

Це буде єдиний завод компанії, де виготовлятимуть батареї. За планами, у Грюнхайде також щорічно випускатимуть близько 500 тис. електромобілів.

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Макс став другою найбагатшою людиною на планеті

Підприємець Ілон Макс посів друге місце у рейтингу найбагатших людей планети. Статки засновника компанії Tesla оцінили у $127,9 млрд. Ще на початку року він займав тільки 35 місце у списку.

Різке просування пов’язують з нещодавним збільшенням акцій його компанії.

Джерело: Welt

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