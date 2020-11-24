Станом на 24 листопада у світі підтвердили 59,5 млн випадків захворювання на коронавірус. Добовий приріст хворих становить близько 55 тис. осіб. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,4 млн мешканців планети.

Хворобу побороли понад 41,1 млн ​​людей.

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 12 777 174;

Індія – 9 177 840;

Бразилія – ​​6 088 004;

Франція – 2 144 660;

Росія – 2 114 502.

Де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 263 687;

Бразилія – ​​169 154;

Індія – 134 254;

Мексика – 101 926;

Велика Британія – 55 230.

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Лідери за кількістю тих, хто одужав:

Індія – 8 604 955;

США – 7 548 940;

Бразилія – ​​5 445 095;

Росія – 1 611 445;

Аргентина – 1 203 800.

Україна у цьому антирейтингу посідає 17 місце.

Коронавірус 23 листопада

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 23 листопада, на планеті було зафіксовано понад 59 млн випадків коронавірусу.

Від вірусу померло понад 1,3 млн людей. Одужало понад 40,7 млн пацієнтів.