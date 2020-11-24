Росія заявила про порушення свого кордону есмінцем США

Міноборони РФ заявило про порушення територіальних вод країни в Японському морі з боку міноносця ВМС США Джон Маккейн.

Американський військовий корабель заглибився на два кілометри за лінію морського кордону в затоці Петра Великого, йдеться в повідомленні відомства.

Російські військовослужбовці на протичовновому кораблі Тихоокеанського флоту Росії Адмірал Виноградов попередили, що візьмуть міноносець ВМС США на таран, якщо той не залишить води РФ, зазначили в Міноборони.

Після цього корабель ВМС США пішов у нейтральні води.

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Американський есмінець USS Donald Cook у Чорному морі

Інший військовий корабель США – есмінець Дональд Кук – 23 листопада зайшов до акваторії Чорного моря.

Метою заходу корабля в ці води є проведення регулярного патрулювання.

Джерело: Інтерфакс