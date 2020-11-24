Росія заявила про порушення свого кордону есмінцем США

Міноборони РФ заявило про порушення територіальних вод країни в Японському морі з боку міноносця ВМС США Джон Маккейн.
Американський військовий корабель заглибився на два кілометри за лінію морського кордону в затоці Петра Великого, йдеться в повідомленні відомства.
Російські військовослужбовці на протичовновому кораблі Тихоокеанського флоту Росії Адмірал Виноградов попередили, що візьмуть міноносець ВМС США на таран, якщо той не залишить води РФ, зазначили в Міноборони.
Після цього корабель ВМС США пішов у нейтральні води.
Читайте: США закликали Росію припинити порушення в Криму і повернути його Україні
Американський есмінець USS Donald Cook у Чорному морі
Інший військовий корабель США – есмінець Дональд Кук – 23 листопада зайшов до акваторії Чорного моря.
Метою заходу корабля в ці води є проведення регулярного патрулювання.
Джерело: Інтерфакс