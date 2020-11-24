Акції компанії електромобілів Tesla стрімко зростають у зв’язку з приєднанням до фондового індексу S&P 500. 24 листопада ринкова вартість компанії перетнула позначку в $500 млрд.

Цього року акції Tesla зросли майже на 550%. Завдяки цьому, власник компанії Ілон Маск додав до свого капіталу $100,3 млрд, ставши другим у рейтингу найбагатших людей світу.

– Акції Tesla зросли на 4,1% на біржі у Нью-Йорку на початку торгів, досягнувши рекордно високих показників у $543,17 за акцію та збільшивши її ринкову капіталізацію до понад $506 млрд, – написали в Bloomberg.

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Компанія Goldman Sachs заявляє, що приєднання Tesla до S&P 500 може призвести до отримання $8 млрд від активних інвестиційних фондів США.

Нині акції виробників електромобілів із задоволенням купують у всьому світі. У автомобільному секторі в найближчі десятиліття люди будуть віддавати перевагу електромобілям, зазначили аналітики Bloomberg.

Маск став другою найбагатшою людиною у світі

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став другою найбагатшою людиною у світі. Він обійшов засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Статки бізнесмена оцінили у $127,9 млрд. Ще в січні Маск займав 35 місце.