The Washington Post пропонує Байдену накласти санкції на суддів КСУ

Одне з головних видань США The Washington Post у роділі “думка всієї редакції” закликало новообраного президента США Джо Байдена накласти санкції на суддів КСУ.

Вони зазначили, що президент України Володимир Зеленський одним з перших іноземних лідерів привітав перемогу демократа.

– Трамп несправедливо переслідував українського президента, вимагаючи розпочати політизоване розслідування проти Байдена у 2019 році, одночасно затримавши військову допомогу США, — йдеться у матеріалі.

Редакція наголошує, що Байден був одним з найкращих друзів України, і що Зеленський потребує зараз підтримки як ніколи раніше. Йому, мовляв, серйозно нашкодило рішення Конституційного суду, який своїми ухвалами обмежив ключові реформи.

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Журналісти зазначили, що після інавгурації адміністрація Байдена мала б зробити кілька кроків для посилення Зеленського. Наприклад, запровадити санкції проти суддів КСУ, причетних до останніх рішень.

– Найважливішим буде для Байдена реанімувати політичний союз між Вашингтоном та Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, але був майже розбитий паном Трампом. Попри те, що його спонукали відновити військову допомогу Україні, Трамп продовжував пропагувати російську дезінформацію про те, що саме Україна, а не режим Володимира Путіна, втручався у вибори в США у 2016 році. І він ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Виправити це має бути однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена, — підсумували у WP.

Позицію редакції поширив у Twitter один з ключових зовнішньополітичних радників Байдена Майкл Карпентер.

– Захищені інтереси та проросійські олігархи сильніші, ніж будь-коли з 2014 року. США мають зовнішньополітичні інструменти, щоб стимулювати корекцію курсу, але українці справді повинні здійснювати зміни до свого персоналу та відомств, — написав він.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.