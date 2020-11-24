Велика Британія послаблює карантин на Різдво

Уряд Великої Британії вирішив пом’якшити карантинні обмеження на Різдво. Пом’якшення діятимуть з 23 до 27 грудня.

У цей період дозволятиметься вільне пересування країною для жителів Шотландії, Англії та Вельсу, а для північноірландців – з 22 до 28 грудня.

Водночас не планується пом’якшення карантину для святкування Нового року.

Читайте: Cпалах у Японії та Covid-Різдво: головне про коронавірус 24 листопада

У будинках, на вулиці або у релігійних установах дозволять збиратися людям з трьох різних домогосподарств. Однак їм заборонено збиратися в пабах чи інших закладах.

Також у різдвяний період не діятиме рекомендація щодо соціальної дистанції всередині оселі для жителів об’єднаних домогосподарств, що означає дозвіл обіймати родичів.

Тим часом у Франції з 20 листопада почали продавати різдвяні ялинки попри карантинні обмеження. Уряд оголосив їх “товаром першої потреби”, що не забороняє їхній продаж під час карантину.