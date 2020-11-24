Який курс біткоїна в доларах

Курс біткоїни вперше з 2017 року подолав позначку в $19 тис.

Останній раз курс криптовалюти на такому рівні було зафіксовано у грудні 2017 року, коли біткоїн був на піку популярності.

Історичний максимум для біткоіни зафіксований на рівні майже у $20 тис.

Станом на 24 листопада біткоїн досяг ціни $19 087. Зростання за добу склало 1,65%.

Чому здорожчав біток

Нещодавній сплеск біткоїна викликаний двома основними причинами, вважає доцент бізнес-школи університету Сіднея Барні Тан.

Одна з них – це оголошення, зроблене PayPal у жовтні, коли платформа заявила, що дозволить своїм користувачам купувати, продавати і зберігати токени, а також брати участь у транзакціях із біткоїнами.

Другий фактор – це так звані мережеві ефекти: ідея про те, що цінність криптовалюти збільшується в міру того, як усе більше людей купують, володіють і використовують її.

Джерело: CoinDesk