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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Вперше з 2017 року: курс біткоїна подолав позначку в $19 тис.

Курс біткоїни вперше з 2017 року подолав позначку в $19 тис.

Останній раз курс криптовалюти на такому рівні було зафіксовано у грудні 2017 року, коли біткоїн був на піку популярності.

Історичний максимум для біткоіни зафіксований на рівні майже у  $20 тис.

Станом на 24 листопада біткоїн досяг ціни $19 087. Зростання за добу склало 1,65%.

Який курс біткоїна в доларах

Чому здорожчав біток

Нещодавній сплеск біткоїна викликаний двома основними причинами, вважає доцент бізнес-школи університету Сіднея Барні Тан.

Одна з них – це оголошення, зроблене PayPal у жовтні, коли платформа заявила, що дозволить своїм користувачам купувати, продавати і зберігати токени, а також брати участь у транзакціях із біткоїнами.

Другий фактор – це так звані мережеві ефекти: ідея про те, що цінність криптовалюти збільшується в міру того, як усе більше людей купують, володіють і використовують її.

Джерело: CoinDesk

Фото: Dreamstime

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