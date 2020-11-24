Є ризик, що вакцина від Covid-19 дістанеться тільки багатим – ВООЗ

Директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав міжнародне співтовариство встановити нові стандарти доступу до вакцини, перш ніж захоплюватися доброю новиною про те, що всі препарати Pfizer-Biotech, Moderna та Oxford-Astrazeneca виявились ефективними.

– Нині існує реальний ризик того, що найбідніші та найуразливіші громадяни будуть розтоптані в гонитві за вакциною, – сказав Гебреєсус.

Для негайної підтримки масових закупівель та доставки вакцин, тестів та лікування за схемою ВООЗ Act-Accelerator потрібно $4,3 млрд.

Тоді як наступного року буде потрібно ще $23,8 млрд, попередив директор ВООЗ.

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Лідери G20 пообіцяли забезпечити рівний доступ до вакцини

За результатами саміту G20, який відбувся в онлайн-режимі на вихідних, лідери країн пообіцяли гарантувати рівний доступ всіх країн до вакцини проти коронавірусу.

Країни планують забезпечити фінансову підтримку механізмів, які дозволяють отримати доступ до вакцини бідним країнам, наприклад, Covax.

Джерело: ReliefWeb