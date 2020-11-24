За негативного тесту на Covid-19: Британія скоротить термін перебування на самоізоляції

Велика Британія скоротить з двох тижнів до п’яти днів самоізоляцію для тих, хто прибув у країну.

З 15 грудня запрацює система, коли можна буде здати тест на коронавірус після п’яти днів самоізоляції. Для тих, у кого результат буде негативним, не потрібно буде сидіти на карантині.

Пасажирам, які прибувають повітряним, морським або залізничним транспортом, пропонують замовити тест перед вильотом до Великої Британії із затвердженого урядом переліку. Вони також повинні заповнити спеціальну форму на сайті уряду і вирушити до місця самоізоляції.

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У Міністерстві транспорту переконані, що нова стратегія тестування дозволить вільніше подорожувати, бачити рідних і вести міжнародний бізнес.

Крім того, надаючи людям можливість пройти тестування на п’ятий день, влада підтримує туристичну індустрію, яка продовжує відновлюватися після пандемії.

Статистика коронавірусу в світі станом на 24 листопада свідчить про 1 531 267 хворих у Великій Британії. Також країна входить до п’ятірки антилідерів за кількістю смертей від Covid-19.

Від початку пандемії тут зафіксували 55 230 летальних випадків.

Джерело: Міністерство транспорту Великої Британії