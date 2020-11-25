Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 24 листопада 2020

Пандемія коронавірусу продовжує поширюватися світом, забираючи життя мешканців планети. Від початку захворювання у світі зафіксовано практично 60 млн заражених, померло 1,4 млн жителів. Уряд України розробляє план, як реагувати на поширення коронавірусу під час новорічних свят.

За добу в Україні зафіксували 13 882 нові випадки зараження коронавірусом. Госпіталізація знадобилася 1 818 пацієнтам, померло 229 людей. Захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Одужали від Covid-19 в Україні 307 778 осіб, за добу – 8 420.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 25 листопада, у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус у світі

Станом на 25 листопада у світі виявили понад 542 тис. нових випадків інфікування коронавірусом.

США, Індія, Бразилія, Франція та Росія перетнули позначку у 1 млн випадків. Україна в цьому списку на 17 місці – 665 968 інфікованих.

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про пом’якшення карантину у три етапи.

З 28 листопада по 20 січня в країні поетапно відкриють бари, ресторани, кафе, можна буде виходити на вулицю, ходити в кінотеатри, навчатися у школах та університетах офлайн.

Уряд Естонії ухвалив рішення дарувати по дві захисні маски багаторазового використання громадянам з низькими прибутками, аби вони могли дотримуватися загальнодержавних карантинних обмежень. Загалом в країні буде роздано приблизно 40 тис. масок.

Видання Bloomberg назвало найстійкішу країну, яка найефективніше бореться з Covid-19. Це – Нова Зеландія. Уряд країни майже відразу вдався до рішучих та швидких дій.

Станом на 25 листопада, у країні зареєстровано 2 031 випадок коронавірусу.

Уряд Болгарії з 27 листопада посилить карантин через зростання кількості випадків Covid-19. У країні закриють навчальні заклади, ресторани, нічні клуби, торгові центри та спортзали.

Коронавірус в Україні

Найвищий добовий приріст фіксують у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Одеській (976) та Київській (961) областях та м. Київ (980).

Верховна Рада опублікувала постанову про зобов’язання Камбіну завчасно попереджати людей про посилення карантину.

Згідно з документом, уряд має не пізніше ніж за сім днів до початку дії двох і більше карантинних заходів внести до парламенту законопроект, аби надати державну підтримку людям, які зазнають негативних наслідків через карантин.

Послаблення карантину загрожує третьою хвилею після Різдва

У Єврокомісії заявили, що відмова від жорсткого карантину, як у Франції, нині загрожує третьою хвилею коронавірусу після Різдва.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК уклала контракти з шістьма компаніями, які тестують вакцини від коронавірусу. Тому громадяни ЄС можуть бути вакциновані вже до кінця грудня.