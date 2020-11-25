Bloomberg назвав країну, яка найефективніше бореться з Covid-19

Відоме видання Bloomberg опублікувало рейтинг Covid-стійкості країн світу. На першому місці опинилася Нова Зеландія.

Головною перевагою стало те, що уряд майже відразу вдався до рішучих та швидких дій.

Незважаючи на значну залежність економіки Нової Зеландії від туризму, країна повністю закрила усі кордони ще 26 березня, коли було зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

– Наш уряд націлений на інвестування проведення тестів та відстеження контактних осіб, – заявляла тоді прем’єр Джасінда Ардерн.

Зараз Нова Зеландія ще не відкриває своїх кордонів, що дозволяє відновити роботу розважальних закладів та проведення концертів.

Станом на ранок 25 листопада, у країні зареєстровано 2 031 випадок коронавірусу.

З початку пандемії лише 30 з них стали летальними, а побороли вірус вже понад 90% інфікованих.

Більш детальну статистику про коронавірус у світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.