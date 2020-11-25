Держдума РФ підтримала невизнання вини у масових розстрілах в Катині

Наприкінці листопада на одній із конференцій Російського військово-історичного товариства обговорювалося можливе анулювання відповідальності СРСР за масові розстріли військовополонених у Катині.

Йдеться про угоду від 26 листопада 2010 року, де РФ як правонаступниця засвідчила відповідальність Йосипа Сталіна за Катинський злочин.

У конференції брали участь депутати Держдуми.

Посольство Польщі в РФ закликало “захищати історичну правду про Другу світову війну та нагадувати про відповідальність НКВС”.

– Поширена версія історії була спрямована на те, щоб не визнати відповідальності НКВД і підтвердити сталінську версію вбивства, що покладає відповідальність на нацистську Німеччину, – йдеться у заяві посольства.

Катинський злочин: як це було

Масові розстріли у Катині (Смоленська область, РФ) – один із трагічних епізодів Другої світової війни.

Йдеться про масові розстріли польських військовополонених навесні 1940 року в рамках спеціальної операції під керівництвом НКВД СРСР. Тоді протягом двох місяців було вбито за різними підрахунками понад 20 тис. поляків.

Розстріли відбувалися одночасно у Катині, Харкові, Києві та інших містах: уся інформація про спецоперацію була засекреченою.

Згідно з нормами міжнародного права та Женевською конвенцією, вбивство військовополонених є військовим злочином.

У 1943 році першими місце розстрілів виявила окупаційна влада Третього Рейху: під час проведення розслідування СРСР заявив, що не має жодного стосунку до вбивства польських офіцерів.

З того часу існує міф про те, що масові розстріли військовополонених у Катині відбулися у 1941 році, коли ці землі були захоплені нацистами.

Однак архівні документи та результати розслідування та, зокрема, експертиз знайдених тіл, їхнього одягу та інших предметів, доводять причетність саме НКВС СРСР.

Джерело: Посольство РП у Москві