Науковці ВООЗ дослідять ринок у китайському місті Ухань, щоб зрозуміти, де виник коронавірус.

Також фахівці планують відшукати перших хворих, у яких зафіксували хворобу.

– Разом з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися до Уханю, щоб провести поглиблене повторне опитування тих, у кого раніше за інших підтвердилося зараження коронавірусом, – заявив експерт ВООЗ з зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек.

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Науковці спробують визначити перші схожі ознаки захворювання у людей.

Місія ВООЗ до Китаю

На початку листопада у США звинуватили ВООЗ у тому, що вона затягує з поїздкою до міста Ухань для вивчення питання появи коронавірусу.

За словами представників країни, важливо зрозуміти, де з’явився вірус, щоб далі боротися з ним.

Детальніше про місію ВООЗ до Китаю читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian, Інтерфакс-Україна