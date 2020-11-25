Понад 542 тис. нових випадків інфікування коронавірусом у світі – така статистика станом на 25 листопада. Загальна кількість заражених сягнула 59 679 996.
За час пандемії від наслідків інфекції померли 1 407 873 жителі планети.
Одужали – 38 млн 211 тис. людей.
Де найбільше тих, що заразився Covid-19:
- США – 12 589 221;
- Індія – 9 177 840;
- Бразилія – 6 087 608;
- Франція – 2 206 126;
- Росія – 2 120 836.
Ще шість країн перетнули позначку у 1 млн випадків.
Україна в цьому списку на 17 місці – 665 968 інфікованих.
Країни, де найбільше летальних випадків:
- США – 259 880;
- Бразилія – 169 485
- Індія – 134 218;
- Мексика – 102 739;
- Велика Британія – 55 935.
Італія і Франція наблизилися до п’ятого місця – тут також більше 50 тис. померлих.
Лідери за кількістю тих, хто одужав:
- Індія – 8 604 955;
- Бразилія – 5 481 184;
- США – 4 696 664;
- Росія – 1 621 465;
- Аргентина – 1 210 634.
Тут Україна посідає 24 місце з 312 564 пацієнтами, які одужали.
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Карантин у світі
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про пом’якшення карантину у три етапи.
З 28 листопада дозволяється знаходиться на вулиці до трьох годин в день і в радіусі 20 км від місця проживання, відкриваються магазини товарів не першої необхідності. З 15 грудня – скасовується жорсткий карантин, але залишається комендантська година з 21.00 до 7.00 щодня, відкриваються кінотеатри.
З 20 січня – бари, ресторани і кафе, відновлюється навчання в школах і університетах. Але ці заходи можливі, якщо захворюваність за добу не перевищуватиме 5 тис. випадків.
Коронавірус у світі 24 листопада
Станом на 24 листопада коронавірусом у світі заразилися більш як 59,5 млн жителів планети.
Померли від вірусу майже 1,4 млн осіб, а одужали 37,4 млн пацієнтів.