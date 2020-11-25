Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, розповів, що планує зробити протягом перших 100 днів свого перебування на посаді глави держави.

Він хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з Covid-19.

– Я направлю в Сенат Сполучених Штатів законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 млн незареєстрованих людей в Америці, – сказав Байден в інтерв’ю.

Майбутній президент заявив, що подбає про те, щоб влада штатів, які постраждали від пандемії коронавірусу, отримала негайну допомогу, хоча і не уточнив, як він це зробить.

Читайте: Байден готовий зустрітися з Трампом, якщо запросить

Байден також зазначив, що не планує після інавгурації ініціювати розслідування відносно Трампа.

– Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося, – сказав він.

Вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, але офіційні результати обробки бюлетенів в штатах будуть відомі пізніше. Однак за попередніми даними перемагає демократ Джо Байден, який набрав 306 голосів.

Джерело: NBC