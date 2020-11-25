Інцидент в Японському морі: РФ пригрозила протаранити американський есмінець

Росія заявила, що есмінець ВМС США John S. McCain порушив її територіальні води в Японському морі. Москва пригрозила протаранити американський військовий корабель.

За даними Міноборони Росії, судно вже залишило цей район.

Російське військове відомство наполягає на тому, що їхній есмінець Адмірал Виноградов використовував міжнародний канал зв’язку, щоб попередити американський корабель про можливість використання тарана для виведення порушника з територіальних вод.

Читайте: США закликали Росію припинити порушення в Криму і повернути його Україні

Водночас у США заперечують будь-які порушення і називають звинувачення РФ брехливими.