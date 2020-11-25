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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Інцидент в Японському морі: РФ пригрозила протаранити американський есмінець

Росія заявила, що есмінець ВМС США John S. McCain порушив її територіальні води в Японському морі. Москва пригрозила протаранити американський військовий корабель.

За даними Міноборони Росії, судно вже залишило цей район.

Російське військове відомство наполягає на тому, що їхній есмінець Адмірал Виноградов використовував міжнародний канал зв’язку, щоб попередити американський корабель про можливість використання тарана для виведення порушника з територіальних вод.

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Водночас у США заперечують будь-які порушення і називають звинувачення РФ брехливими.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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