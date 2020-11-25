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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Перша у світі: Шотландія безкоштовно надаватиме жінкам тампони і прокладки

Парламент Шотландії ухвалив закон, згідно з яким влада повинна безкоштовно надавати жінкам гігієнічні прокладки і тампони.

Їх можна буде отримати у спеціалізованих громадських місцях – культурно-спортивних центрах, молодіжних клубах та аптеках. Платникам податків таке рішення обійдеться у 24 млн фунтів стерлінгів ($32 млн) на рік.

Перший міністр країни Нікола Стерджен вже зазначила, що Шотландія стала першою країною, яка вирішила безкоштовно забезпечити жінок засобами гігієни, необхідними під час менструації.

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– З гордістю голосую за цей новаторський закон, який робить Шотландію першою країною у світі, яка надає безкоштовні засоби в період менструацій для всіх, хто цього потребує.

У 2018 році Шотландія стала першою країною, яка почала безкоштовно надавати гігієнічні товари в школах, коледжах і університетах.

Водночас, згідно з опитуванням Plan International за 2017 рік, близько 10% дівчаток у Великій Британії не можуть дозволити собі засоби гігієни, в результаті чого багато пропускають заняття.

Фото: Dreamstime

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