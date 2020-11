Парламент Шотландії ухвалив закон, згідно з яким влада повинна безкоштовно надавати жінкам гігієнічні прокладки і тампони.

Їх можна буде отримати у спеціалізованих громадських місцях – культурно-спортивних центрах, молодіжних клубах та аптеках. Платникам податків таке рішення обійдеться у 24 млн фунтів стерлінгів ($32 млн) на рік.

Перший міністр країни Нікола Стерджен вже зазначила, що Шотландія стала першою країною, яка вирішила безкоштовно забезпечити жінок засобами гігієни, необхідними під час менструації.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020