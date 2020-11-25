Відмова від жорсткого карантину нині може мати негативні наслідки і загрожує третьою хвилею коронавірусу після Різдва.
Про це заявила 25 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту.
– Занадто швидке і сильне послаблення карантину – ризик третьої хвилі після Різдва. Кілька тижнів тому я говорила, що це Різдво буде іншим, – зазначила вона.
Водночас, за її словами, є і хороші новини – ЄК уклала контракти з шістьма компаніями, і перші громадяни ЄС можуть бути вакциновані вже до кінця грудня.
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Послаблення карантину у Франції
24 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив про пом’якшення карантину в три етапи.
Зокрема, з 15 грудня планують скасувати жорсткі обмеження, але залишається комендантська година з 21.00 до 7.00. Проте ці заходи можливі, якщо захворюваність за добу не перевищуватиме 5 тис. випадків.
Джерело: ec.europa.eu